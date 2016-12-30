Фондовые торги в РФ завершились в пятницу ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс ММВБ прибавил 1,2% и достиг 2 232,72 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,71% до 1 152,33.

Акции Сбербанка подорожали на 1,03%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 1,17%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 0,45%, самой Московской биржи — на 2,08%. В минусе оказались обыкновенные акции ВТБ, котировки которых снизились на 1,22%.



«Российские индексы растут, несмотря на то что сегодня последний торговый день. Возможно, что российские бумаги пользуются спросом на фоне некоторого ослабления рубля, — рассуждает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. — Кроме того, цены на нефть остаются на относительно высоких уровнях. Новый год российский бенчмарк начнет в пределах установившегося в последнее время диапазона. Пока не пройдена область 2 250—2 260 (пунктов по ММВБ. — Прим. Банки.ру), говорить о возможности ускорения роста не приходится. Хотя, если нефтедобывающие страны будут выполнять договоренности по сокращению объемов добычи, бенчмарк может обновить максимумы».