Российский рубль по итогам года переиграл другие основные валюты и устоял под натиском американского доллара, пишет The Financial Times.

«Россия собирается завершить год восстановления своего положения на международной арене, наблюдая за тем, как ее валюта держится особняком от других крупных экономик и дает отпор американскому доллару», — отмечает журналистка издания Элейн Мур.

По ее словам, рубль с сентября вырос по отношению к доллару, чего нельзя сказать о его «соперниках» на валютном рынке.

Мур связывает это с повышением цен на нефть, а также с перспективой улучшения отношений между Россией и Западом при президентстве Дональда Трампа в США.

С точки зрения экономиста Нафеза Зука из компании Oxford Economics, если учесть, что исходная процентная ставка в России удерживается на отметке 10%, цены на нефть стабильны, а отношения между избранным президентом США и Владимиром Путиным до сих пор выдержаны в позитивном ключе, есть все основания думать, что в 2017 году укрепление рубля продолжится.



При этом аналитики подчеркивают, что, хотя российская валюта и укрепилась, ее «отправная точка» была низкой на фоне падения цен на нефть и санкций Запада. Кроме того, с точки зрения Петра Матиса из компании Rabobank, чрезмерный рост рубля может подорвать конкурентоспособность, которую российские экспортеры «копят» с 2014 года.