Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности столичного Трансстройбанка на уровне «А(I)». По рейтингу подтвержден «стабильный» прогноз.
Как и ранее, позитивно на рейтинг влияют приемлемые показатели достаточности капитала банка, хорошие показатели обеспеченности портфеля кредитов, выданных юрлицам, ИП и физлицам, наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности, а также высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности, отмечается в релизе агентства.
Негативное влияние на рейтинг оказывают высокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска, недостаточно консервативная политика резервирования и невысокие показатели рентабельности деятельности. Агентством негативно оценивается волатильность объема высоколиквидных активов. Сдерживает рейтинг невысокая оборачиваемость кредитов, выданных юрлицам и ИП.
Кроме того, RAEX подтвердило рейтинг кредитоспособности московского банка «Новое Время» на уровне В++ и отозвало его в связи с отказом банка от поддержания рейтинга. Перед отзывом по рейтингу был сохранен «стабильный» прогноз.
Напомним, днем ранее рейтинг банка был понижен с «А(II)» до «В++».
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности столичного банка «Новое Время» до «В++». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «А(II)».
АО «АКБ «Трансстройбанк» — небольшой по основным показателям деятельности столичный финансовый институт. После 1998 года банк входил в холдинг Балтийской строительной компании, где занимался проектами, связанными в основном с железнодорожной и автодорожной сферами. В мае 2006 года произошла смена акционеров, с тех пор приоритетными клиентскими сегментами банк называет строительную отрасль, недвижимость и гостиничный бизнес.
На текущий момент основным акционером является президент, член совета директоров банка Петр Читипаховян, владеющий пакетом в 85,22% акций. Миноритарные доли принадлежат вице-президенту, председателю совета директоров Граату Арзуманяну (8,02%), вице-президенту по строительному комплексу ОАО «РЖД» Олегу Тони (3,22%), заместителю председателя совета директоров Андрею Патронову (1,54%), сыну основного акционера банка, председателю правления Степану Читипаховяну (0,29%), супруге Граата Арзуманяна Ирине Степняковой (0,13%), а также миноритариям (1,57%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 8,27 млрд рублей (243-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,24 млрд, кредитный портфель — 5,40 млрд, обязательства перед населением — 3,36 млрд.
ООО «КБ «Новое время» — небольшой по размеру активов моноофисный московский банк. Финансовая организация является расчетным центром как для ряда предприятий, подконтрольных акционерам (в том числе в страховании, девелопменте, инвестиционном и нефтегазовом бизнесе), так и для вновь привлекаемых с рынка клиентов. Важнейшим источником фондирования выступают собственные средства, а также остатки на счетах и депозиты корпоративных клиентов. В июне 2013 года банк вошел в систему страхования вкладов, что дало возможность нарастить объемы депозитов физлиц.
На текущий момент основным бенефициаром кредитной организации является Валентина Станкевич, владеющая долей в уставном капитале банка в размере 41,17%. Остальные доли владения распределились следующим образом: член совета директоров Дмитрий Моторин и Алексей Глущенко через АО «Бизнес-центр «Агромашимпорт» совместно владеют 27,17% акций, Ольга Нестерова — 10,70%, Малик Муратов — 7,86%, член совета директоров Оксана Бодрова и Николай Протопопов контролируют по 5,24%, председатель совета директоров Евгений Малик — 2,62%.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 2,32 млрд рублей (417-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,41 млрд, кредитный портфель — 1,46 млрд, обязательства перед населением — 0,10 млрд.