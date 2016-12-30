Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности столичного Трансстройбанка на уровне «А(I)». По рейтингу подтвержден «стабильный» прогноз.

Как и ранее, позитивно на рейтинг влияют приемлемые показатели достаточности капитала банка, хорошие показатели обеспеченности портфеля кредитов, выданных юрлицам, ИП и физлицам, наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности, а также высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности, отмечается в релизе агентства.

Негативное влияние на рейтинг оказывают высокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска, недостаточно консервативная политика резервирования и невысокие показатели рентабельности деятельности. Агентством негативно оценивается волатильность объема высоколиквидных активов. Сдерживает рейтинг невысокая оборачиваемость кредитов, выданных юрлицам и ИП.

Кроме того, RAEX подтвердило рейтинг кредитоспособности московского банка «Новое Время» на уровне В++ и отозвало его в связи с отказом банка от поддержания рейтинга. Перед отзывом по рейтингу был сохранен «стабильный» прогноз.



Напомним, днем ранее рейтинг банка был понижен с «А(II)» до «В++».

RAEX понизило рейтинг банка «Новое Время» до «В++» Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности столичного банка «Новое Время» до «В++». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «А(II)».

Трансстройбанк АО «АКБ «Трансстройбанк» — небольшой по основным показателям деятельности столичный финансовый институт. После 1998 года банк входил в холдинг Балтийской строительной компании, где занимался проектами, связанными в основном с железнодорожной и автодорожной сферами. В мае 2006 года произошла смена акционеров, с тех пор приоритетными клиентскими сегментами банк называет строительную отрасль, недвижимость и гостиничный бизнес. На текущий момент основным акционером является президент, член совета директоров банка Петр Читипаховян, владеющий пакетом в 85,22% акций. Миноритарные доли принадлежат вице-президенту, председателю совета директоров Граату Арзуманяну (8,02%), вице-президенту по строительному комплексу ОАО «РЖД» Олегу Тони (3,22%), заместителю председателя совета директоров Андрею Патронову (1,54%), сыну основного акционера банка, председателю правления Степану Читипаховяну (0,29%), супруге Граата Арзуманяна Ирине Степняковой (0,13%), а также миноритариям (1,57%).



По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 8,27 млрд рублей (243-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,24 млрд, кредитный портфель — 5,40 млрд, обязательства перед населением — 3,36 млрд.