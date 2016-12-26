Курсы доллара и евро к рублю выросли по итогам основной валютной сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 61,06 рубля, что почти на 66 копеек выше уровня предыдущего закрытия. В течение дня было заключено 38,2 тыс. сделок с данным инструментом на общую сумму более 3 млрд долларов, диапазон котировок составил 60,4—61,66 рубля.



Евро, укреплявшийся в пятницу на мировом рынке, на 18:59 стоил 64,38 рубля — на 1,18 рубля больше, чем на закрытии накануне. Было проведено почти 7,3 тыс. сделок на 431 млн евро по курсам от 63,3 до 65,1 рубля.

Тем не менее в целом рубль завершил 2016 год достойно, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. «К доллару российская валюта смогла укрепиться на 21,7%. Конечно, во многом такая динамика обусловлена ростом цен на нефть. Но в конце года, после победы на выборах в США Дональда Трампа, рынок начал закладываться на возможное «потепление» отношений с Западом и частичную отмену санкций, что выступило дополнительным фактором поддержки», — отмечает эксперт.

По ее мнению, в начале нового года не исключено краткосрочное ослабление рубля. «Пока нет четкой уверенности в том, что нефтедобывающие страны будут четко придерживаться достигнутых договоренностей по сокращению добычи, — это станет понятно только в феврале. К тому же в течение первой недели 2017 года США опубликуют довольно важные отчеты, которые будут способны поддержать доллар по всему спектру рынка. Таким образом, можно будет ждать возврата пары доллар/рубль в район уровня 62,6 в ближайшей перспективе», — прогнозирует Рогова.

