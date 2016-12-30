В Банки.ру поступила жалоба на то, что «Камский Горизонт» сфальсифицировал кредитный договор. По имеющейся информации, банк требует деньги с человека, который никогда не сотрудничал с этим финучреждением.

Жительница Москвы Людмила рассказала, что весной 2016 года решила продать машину и привезла ее на оценку в автосалон iAuto. Машину оценили в 650 тыс. рублей. Женщину данная сумма не устроила, и она забрала машину. Проблема, как можно предположить, возникла из-за «засвеченных» документов. Согласно данным кредитной истории, летом дистанционно был оформлен кредит в банке «Камский Горизонт» на сумму 650 тыс. рублей. В качестве залога была указана машина Людмилы. По словам женщины, никакие документы она не подписывала и с банком не сотрудничала. На данный момент она должна выплатить 700 тыс. рублей до 25 января.

Людмила написала жалобу в банк, но никакого ответа пока не получила.

В Агентстве по страхованию вкладов в ответ на запрос Банки.ру заявили, что пока не располагают информацией о фальсификации кредитных договоров в банке «Камский Горизонт».

История с поддельным кредитом стала известна в ходе обсуждения на сайте Банки.ру другой проблемы в рухнувшем банке, которую уже признали в АСВ: привлечении вкладов населения (в частности, в московских подразделениях татарстанского банка) без их отражения в балансе. В четверг АСВ сообщило, что получило заявления от 681 вкладчика «Камского Горизонта» о несогласии с размером выплат, объем их требований составляет 721,4 млн рублей. При этом по реестру страховая ответственность агентства составляет только 371,2 млн рублей (334,7 млн уже выплачено).



В АСВ заявили, что «агентство сможет комментировать информацию о финансовом состоянии банка и ходе конкурсного производства только после назначения конкурсным управляющим в соответствии с решением арбитражного суда». Накануне в агентстве уточняли, что иск ЦБ о банкротстве «Камского Горизонта» должен быть рассмотрен 11 января 2017 года.

