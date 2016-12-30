Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности столичного ОФК Банка на уровне «А-» и изменило прогноз на «негативный». Как напомнили в агентстве, рейтинг кредитоспособности был впервые присвоен банку 30 декабря 2015 года на уровне «А-» со «стабильным» прогнозом.

В качестве факторов, повлиявших на присвоение «негативного» прогноза, НРА указывает растущие кредитные риски, высокую отраслевую концентрацию кредитного портфеля банка, недостаточно консервативную политику резервирования ссудной и приравненной к ней задолженности, высокую долю доходов, носящих разовый характер и оказывающих существенное влияние на формирование финансового результата, а также сохраняющиеся риски выплат по выданным в 2015 году гарантиям. В числе негативных факторов также отмечается сокращение в последние месяцы объема ликвидных активов, а вместе с ним и показателей, характеризующих уровень ликвидности банка, однако, по мнению агентства, существенную поддержку ликвидности должны оказать планирующиеся до конца года платежи по приобретенным правам требования.

В качестве факторов, позволивших подтвердить рейтинговую оценку на текущем уровне, агентство называет заинтересованность собственников в развитии кредитной организации и оказываемую ими поддержку в расширении бизнеса банка, его прибыльную деятельность и приемлемый уровень достаточности собственных средств.



Уточним, что ранее на этой неделе ЦБ отказался внести НРА в реестр кредитных рейтинговых агентств. Агентство сообщило, что планирует после получения мотивировочной части «принять необходимые меры» и повторно подать заявку на включение в реестр кредитных рейтинговых агентств в начале 2017 года. Внесение в реестр является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории России после переходного периода, который для российских юридических лиц заканчивается 13 января 2017 года.