Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило украинскому ПриватБанку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте до «RD» («ограниченный дефолт») с «CCC» и вывело его из списка Rating Watch «Развивающийся». Долгосрочный РДЭ в национальной валюте не был затронут рейтинговым действием; полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Как поясняется, снижение РДЭ и долговых рейтингов ПриватБанка связано с применением Нацбанком Украины механизма bail-in в отношении сторонних кредиторов банка по необеспеченному и субординированному долгу в рамках процесса рекапитализации банка. Уточняется, что механизм был применен до национализации банка 21 декабря 2016 года. В релизе говорится, что, насколько понимает Fitch, все поступления по приоритетным необеспеченным евробондам, а также по ряду других приоритетных необеспеченных бумаг были использованы для рекапитализации банка.



Ранее в Fitch объясняли статус Rating Watch «Развивающийся» по РДЭ и рейтингу приоритетного долга банка неопределенностью относительно того, будут ли убытки переложены на приоритетных кредиторов в рамках процесса его рекапитализации.