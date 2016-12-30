Оператор «МегаФон» в новом году меняет условия взимания платы с абонентов, которые не пользуются услугами связи в течение трех месяцев, передает RNS со ссылкой на официальное сообщение компании.

Изменения в условиях ряда тарифных планов вступят в силу с 13 января. Они касаются всех тарифов, кроме тарифной линейки «Все включено».

«В случае неиспользования услуг связи более 90 календарных дней подряд для абонентов голосовых тарифных планов и более 180 календарных дней подряд для абонентов тарифных планов передачи данных будет начисляться абонентская плата в размере 5 рублей в сутки», — говорится в сообщении оператора.

Абонентская плата будет взиматься до момента достижения порога отключения. Как пояснили RNS представители «МегаФона», компания придерживается стандарта, который установился на российском рынке связи, — операторы исключают абонента из своей базы, если он не пользуется услугами в течение трех месяцев. Изменения касаются услуги «сохранение номера», которая подключается у абонентов автоматически. «Мы сокращаем в три раза цену услуги «сохранение номера» — с 15 до 5 рублей в сутки. Кроме того, если ранее эта услуга подключалась после 45 дней, то сейчас она будет подключаться после 90 дней», — заявили в пресс-службе оператора. При этом если 90 дней абонент не производил никаких действий, его прекращают учитывать в абонентской базе, но у клиента сохраняется возможность вновь начать пользоваться услугами оператора.



Представители МТС и Tele2 для комментариев оказались недоступны. В «Билайне» планы по введению подобной платы и изменению сроков учета абонентов в базе комментировать отказались.