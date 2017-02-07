Средняя максимальная ставка по годовым рублевым вкладам в российских банках уменьшилась в январе на 0,11 процентного пункта и составила на 1 февраля 2017 года 8,21%. Индекс Банки.ру по вкладам в долларах США снизился на 0,03 п. п., до 1,27%, а в евро — на 0,04 п. п., до 0,74%.

Верхняя граница ставок по рублевым депозитам на сумму до 300 тыс. рублей сроком на год теперь достигает 10% (ранее — 10,5%), по валютным депозитам на сумму до 5 тыс. долларов и евро максимальная ставка в долларах уменьшилась до 2,5% (прежде — 3%), а в евро увеличилась до 2,5% годовых (до этого — 2%).

«Процентные ставки по вкладам продолжают свое снижение. Так, в январе около 70 кредитных организаций, среди которых Хоум Кредит Банк, Кредит Европа Банк, Национальный Банк «Траст», «Авангард», уменьшили ставки по депозитам», — отмечает руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Наталия Болдырева.

Индекс представляет собой средние максимальные процентные ставки по вкладам в рублях, долларах и евро в банках РФ. Для расчета показателя мы выбрали самый популярный вариант депозита: на сумму до 300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов, 5 тыс. евро сроком на один год. Данный индекс демонстрирует динамику доходности однолетних вкладов с доступной суммой первоначального взноса в российских банках и служит ориентиром по управлению личными финансами для клиентов кредитных организаций.