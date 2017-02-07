Конференция «Облигации, кредиты и производные финансовые инструменты России и СНГ» пройдет 1 марта в Москве, в отеле Ritz Carlton.

Это крупнейшее мероприятие по рынкам капитала России и СНГ, которое объединяет местные и международные компании-кредиторы, банкиров, инвесторов и регуляторов. В мероприятии примут участие свыше 40 докладчиков.

В этом году в качестве партнера конференции «Облигации, кредиты и производные финансовые инструменты России и СНГ» выступает портал Banki.ru.

Всем зарегистрированным пользователям портала предоставляется скидка в размере 20%. Зарегистрируйтесь на сайте, использовав код BRU20.