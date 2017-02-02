Альфа-Банк усовершенствовал функционал торговых роботов в терминале «Альфа-Директ 4.0».



«В «Альфа-Директе» торговые роботы могут использоваться как в качестве аналитического ресурса, так и в качестве искусственного интеллекта, который запрограммирован на самостоятельное совершение операций в соответствии с выбранным торговым алгоритмом. В первом случае клиент «Альфа-Директа» имеет возможность оценить прибыльность своих идей. Робот моделирует ситуацию торгов на протяжении заданного промежутка времени и рассчитывает финансовый результат: прибыль или убыток. Используя эти знания, трейдер может принимать взвешенные решения на бирже. Во втором случае клиент выбирает и запускает в работу готовые алгоритмы из библиотеки «Альфа-Директа», — говорится в сообщении пресс-службы Альфа-Банка.

Отмечается, что роботы высвобождают время трейдера и снимают с него необходимость постоянного наблюдения за рынком, поэтому они могут использоваться для совершения рутинных сделок, в то время как внимание трейдера сосредоточено на контроле приоритетных операций или поиске других доходных алгоритмов.

«Сфера применения наших роботов в биржевой торговле сегодня очень широка. Начинающим трейдерам роботы дают возможность накопить опыт торгов, минимизируя финансовые потери от ошибок. Также они удобны тем, что не требуют умения программировать», — говорит директор по операциям с ценными бумагами в Интернете Альфа-Банка Сергей Рыбаков.

Пользователям брокерской платформы «Альфа-Директ 4.0» функционал торговых роботов предоставляется бесплатно (на условиях доступа к торгам).