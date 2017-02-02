Правительство Великобритании опубликовало Белую книгу, в которой представило парламенту свой план по выходу страны из состава Евросоюза. О документе сообщил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Он подчеркнул, что в Белой книге представлено «видение премьер-министра по-настоящему независимой» Великобритании. Также указывается, что для Соединенного Королевства крайне важно выйти из единого европейского рынка и достичь «соглашения о беспошлинной торговле» с ЕС.

«Мы признаем принцип четырех свобод ЕС, поэтому Великобритания покинет единый рынок, вместо этого мы будем стремиться установить стратегическое партнерство, включая заключение амбициозного соглашения о беспошлинной торговле», — сказал британский министр.

«Великобритания будет добиваться заключения нового таможенного соглашения с ЕС, которое позволит нам использовать с максимальной отдачей все возможности торговли между Соединенным Королевством и Евросоюзом», — говорится в тексте документа, который, как утверждается, «должен обеспечить мягкий и упорядоченный выход из ЕС».

По словам министра по делам Brexit, британское правительство также представит отдельное законодательство, призванное установить контроль над иммиграцией. «Мы создадим иммиграционную систему, которая будет позволять нам контролировать число мигрантов», — процитировал он текст Белой книги, в которой также говорится о привлечении властями лучших кадров из Европы на британский рынок труда.

«Этот документ излагает план нового крепкого партнерства, которое мы хотим выстроить с ЕС. Вне зависимости от результатов переговоров (с Брюсселем. — Прим. ред.) мы будем стремиться к более открытой, ориентированной на внешние связи, внушающей доверие и справедливой Великобритании», — добавил Дэвис.

Белая книга — официальное правительственное издание, лежащее в основе подготовки законодательного акта. В этом документе Кабинет министров детализировал процедуру Brexit, положив конец догадкам и предположениям, каким именно будет сценарий прекращения членства Великобритании в ЕС.