Первый вице-премьер Игорь Шувалов в среду сообщил о том, что ипотечная программа с господдержкой не будет продлена на 2017 год. По его словам, правительство пошло на этот шаг в связи с тем, что инфляция за последний год была низкой, а ситуация на финансовом рынке стабилизировалась. Опрошенные порталом Банки.ру банки сходятся во мнении, что для рынка ипотеки это некритично и он будет развиваться самостоятельно.

В финансовых организациях считают, что в 2017 году рынок ипотеки будет расти в первую очередь за счет отложенного спроса на ипотечные кредиты, плавного восстановления экономики и роста покупательской способности. Также ожидается восстановление рыночного спроса на вторичный рынок.

Согласно данным АИЖК, в 2017 году планируется выдать жилищных ссуд на рекордные 1,7 трлн рублей.

«Программа господдержки была ориентирована на сегмент новостроек, она в полной мере выполнила свою роль и поддержала важнейшие для страны жилищный сектор и рынок жилищного кредитования. Полагаю, что к концу 2017 года мы вполне сможем увидеть ставки на уровне 12% без господдержки. И это будут абсолютно нормальные рыночные условия», — считает директор департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Андрей Осипов.

В РНКБ ожидают, что объем выдаваемых ипотечных кредитов возрастет не менее чем в два раза по сравнению с прошлым годом, в том числе и на вторичном рынке. Об этом рассказал директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

«Программа (господдержки) отлично справилась со своей задачей: в сложный для экономики период государству удалось поддержать жилищную отрасль. Рост рынка ипотеки по итогам 2016 года составил, по нашим оценкам, порядка 30%», — сказал руководитель дирекции ипотечных продаж ВТБ Георгий Тер-Аристокесянц.

По его словам, отмена госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке уже не является критичной для рынка благодаря стабилизации экономики и снижению ключевой ставки. В конечном итоге это приведет к улучшению условий по ипотечным кредитам в банковском секторе, в 2017 году рынок ипотеки уже сможет развиваться самостоятельно.

Особое внимание аналитики уделяют отложенному спросу на ипотечные кредиты, за счет которого планируется повышенный спрос на рынке в 2017 году.

«Отложенный спрос на вторичное жилье даст новый толчок к развитию рынка ипотеки в этом году и, учитывая устойчивую тенденцию к снижению процентных ставок, вполне может послужить драйвером роста, каковым годом ранее были новостройки. Мы ожидаем, что ставки по вторичной недвижимости могут упасть еще на 1—1,5 процентного пункта в течение этого года, что поддержит рынок ипотечного кредитования», — отметила начальник управления ипотечного кредитования МКБ Ирина Простакова.

В РНКБ считают, что отложенный спрос действительно может стать драйвером для развития ипотеки в 2017 году при условии, что рынок новостроек в Крыму и Севастополе тоже будет расти и развиваться.

По мнению директора департамента кредитования и страховых продуктов Абсолют Банка Антона Павлова, рост спроса на вторичное жилье обусловлен снижением процентной ставки по ипотечным программам банков (средневзвешенная ставка по выданным кредитам на покупку вторичного жилья, по данным АИЖК, уменьшилась с марта по ноябрь 2016 года почти на 1 п. п. — с 13,5% до 12,7% годовых в рублях) и снижением цен на недвижимость.

«Мы ожидаем дальнейшего роста объемов кредитования на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости. Стимулирует рынок и завершение действия программы с господдержкой: ставки в рамках стандартных программ уже сравнялись, поэтому часть спроса в 2017 году вернется снова на рынок вторичного жилья», — сообщил он.

В связи с отменой господдержки банки готовы разрабатывать собственные программы для новостроек. Так, РНКБ рассматривает возможность снижения процентных ставок по ряду ипотечных программ, в том числе на приобретение квартир в новостройках.



Абсолют Банк также активно развивает совместные программы с застройщиками, по которым действуют специальные условия кредитования.

«Мы ожидаем, что работа с девелоперами в 2017 году будет идти еще более интенсивно. И для этого есть причина: программа господдержки завершилась, поэтому застройщикам необходимо будет разрабатывать собственные предложения, чтобы не допустить перетока клиентского спроса на рынок вторичной недвижимости. С этой целью могут быть запущены предложения по субсидированию процентной ставки, «подарочные» метры, предоставление рассрочки и прочее. Банки готовы участвовать в разработке и реализации совместных программ с застройщиками», — отметил Павлов.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

