КБ «Восточный» раскрыл тарифы по новой кредитной «Карте дальневосточника». Карту можно оформить в категориях «Мир Классическая» и «Мир Instant Issue». Карта выдается только на территории Дальнего Востока.

Банк «Восточный» запустил «Карту дальневосточника» на базе платежной системы «Мир» Банк «Восточный» на базе новых кредитных карт платежной системы «Мир» реализует проект «Карта дальневосточника». Начиная с 30 января карту можно оформить во всех отделениях «Восточного» в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Сахалинской и Амурской областях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, Якутии, следует из релиза кредитной организации.

Процентные ставки по операциям снятия наличных устанавливаются в диапазоне от 29,9% до 74,9% годовых, по безналичным операциям — на уровне 29,9% годовых.

Выпуск мгновенной карты обойдется клиенту в 600 рублей, а карта «Мир Классическая» выпускается бесплатно. Обслуживание со второго года по обеим картам стоит 600 рублей. Максимальный кредитный лимит может достигать 300 тыс. рублей. Предусмотрен льготный период длительностью до 56 дней. Грейс-период распространяется только на операции оплаты товаров и услуг. Комиссия за снятие денег в банкоматах и кассах банка, а также в устройствах других кредитных организаций взимается в размере 4,9% плюс 399 рублей.



«По новому продукту предусмотрена бонусная программа. За операции по карте начисляются бонусы, которые впоследствии можно потратить на оплату товаров или услуг в категориях «ЖКХ», «Услуги связи», «Общественный транспорт» и «Аптеки», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Прасковина.