План приватизации госактивов РФ на 2017—2019 годы предусматривает сокращение доли государства в уставном капитале ВТБ до 25% плюс одной акции. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с планом.

«В плане предусмотрено сокращение доли государства в ВТБ в 2017—2019 годах до блокирующего пакета», — отметил собеседник агентства.

На данный момент государству принадлежит 60,9% голосующих акций в ВТБ.

Между тем, согласно данным RNS, правительство предполагает скоординировать приватизацию пакета ВТБ с продажей пакета в Сбербанке. «Сокращение доли участия Российской Федерации в ВТБ ниже 50% плюс одной акции от общего количества обыкновенных акций будет осуществляться с координацией мероприятий по сокращению участия РФ в Сбербанке», — следует из проекта трехлетнего плана приватизации (документ есть в распоряжении RNS).

Ранее сообщалось, что на текущий год правительством согласована продажа 10,9% пакета акций банка, от реализации которого государство ожидает получить 95,5 млрд рублей.