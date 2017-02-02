План приватизации госактивов РФ на 2017—2019 годы предусматривает сокращение доли государства в уставном капитале ВТБ до 25% плюс одной акции. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с планом.

«В плане предусмотрено сокращение доли государства в ВТБ в 2017—2019 годах до блокирующего пакета», — отметил собеседник агентства.

На данный момент государству принадлежит 60,9% голосующих акций в ВТБ.

Между тем, согласно данным RNS, правительство предполагает скоординировать приватизацию пакета ВТБ с продажей пакета в Сбербанке. «Сокращение доли участия Российской Федерации в ВТБ ниже 50% плюс одной акции от общего количества обыкновенных акций будет осуществляться с координацией мероприятий по сокращению участия РФ в Сбербанке», — следует из проекта трехлетнего плана приватизации (документ есть в распоряжении RNS).

Ранее сообщалось, что на текущий год правительством согласована продажа 10,9% пакета акций банка, от реализации которого государство ожидает получить 95,5 млрд рублей.

ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса.

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 9 462,04 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 017,82 млрд, кредитный портфель — 4 933,81 млрд, обязательства перед населением — 534,11 млрд.