Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг якутского банка «Таатта» до уровня «А(II)», прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «А(I)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняют аналитики, снижение уровня рейтинга обусловлено ухудшением качества кредитного портфеля банка: за период с 1 октября 2016 года по 1 января 2017-го доля просроченной задолженности по кредитам, выданным юрлицам и индивидуальным предпринимателям, выросла с 2,3% до 7,2%. По мнению агентства, снижение качества кредитного портфеля продолжит оказывать давление на финансовый результат банка (по итогам 2016 года убыток после налогообложения без учета изменений прочего совокупного дохода составил 88,5 млн рублей). Среди негативных факторов также отмечены высокий уровень иммобилизации капитала вложениями в имущество (79,7% на начало текущего года) и ограниченный спектр источников дополнительной ликвидности. Ограничивают рейтинг зависимость ресурсной базы банка от средств физических лиц (57% валовых пассивов на 1 января) и высокий уровень принимаемых валютных рисков.



Поддержку рейтингу оказывают значительный запас ликвидных активов банка (на отчетную дату отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам составило 55,2%, ликвидных — 60,8%), невысокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 января 2017 года отношение крупных кредитных рисков к активам за вычетом резервов составило 34,7%) и диверсификация ресурсной базы по крупнейшим кредиторам. Кроме того, положительно на рейтинг влияют высокий уровень достаточности собственных средств банка (Н1.0 на 1 января — 16,3%, Н1.2 составляет 11,4%) и хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (125,6% за IV квартал 2016 года).

