Отказ ВТБ от сотрудничества с Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) не нарушает обязательств перед организацией, прокомментировал порталу Банки.ру адвокат Олег Сухов.



«По условиям договора с рейтинговым агентством именно ВТБ имел право решать, публиковать рейтинг или нет, так что нарушения обязательств в этом случае нет. Что касается расторжения договора с АКРА, то его условия всегда прописаны в самом документе, поэтому что-то предполагать сложно. В любом случае агентство выполнило свои обязательства перед банком, а дальнейшие действия ВТБ не регулируются договором», — рассказал юрист.

На этой неделе стало известно, что ВТБ принял решение отказаться от сотрудничества с АКРА и обратиться за рейтингом в RAEX («Эксперт РА»). «После изучения предложений ВТБ принял то, которое более выгодно для банка. Это сознательное решение получить рейтинг одного из двух аккредитованных ЦБ рейтинговых агентств. Получать два рейтинга было бы экономически неоправданно», — поясняли в пресс-службе.

Между тем на портале госзакупок содержится информация о том, что ВТБ планировал заплатить за услугу «присвоение рейтинга АКРА» 39,7 млн рублей. Закупка была закрыта 31 декабря.

Как стало известно Банки.ру из источников на финансовом рынке, ВТБ получил рейтинг по национальной шкале, но банк не устроил его уровень. «Во-первых, рейтинг оказался на несколько уровней ниже, чем рассчитывал банк, а с апелляцией ничего не получилось. Во-вторых, разногласия коснулись рейтингования проектных компаний ВТБ. Это в совокупности привело к решению отказаться от сотрудничества с АКРА», — сказал собеседник Банки.ру.

«Что касается расторжения договора, то тут сложно сказать, не зная, что написано в документе, но то, что эмитента не устроил уровень рейтинга, точно не является основанием для расторжения договора. Агентство может продолжать рейтинговать банк, но эти рейтинги не будут публичными», — отметил он.

ВТБ и АКРА не ответили на запрос Банки.ру о том, был ли заключен контракт и будет ли он расторгнут.