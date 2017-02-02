Торги акциями на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Так, индекс ММВБ понизился на 0,63%, до 2 217,56 пункта. Индекс РТС вырос на 0,33%, до 1 171,42 пункта.



Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,71%, «Газпрома» — на 0,67%, Сбербанка — на 0,9%, ВТБ — на 1,05%, Московской биржи — на 0,85%.

«Участники рынков придерживаются осмотрительной позиции в связи с ожиданиями интервенций Банка России для целей Минфина на внутреннем валютном рынке», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.