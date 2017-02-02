Уставный капитал татарстанского банка «Ак Барс» будет увеличен на 10 млрд рублей путем размещения дополнительных именных бездокументарных обыкновенных акций. Соответствующее решение приняли акционеры банка на внеочередном общем собрании 30 января, сообщил банк в четверг, 2 февраля.

Как следует из материалов эмитента, акции будут размещаться по открытой подписке. Номинальная стоимость одной акции — 1 рубль. Акции будут размещаться по номиналу, в том числе среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, и должны быть оплачены в денежной форме.

В настоящий момент уставный капитал банка превышает 38,015 млрд рублей. Размер собственных средств банка на 1 января 2017 года — более 71,645 млрд.

Также на повестку дня общего собрания акционеров «Ак Барса» выносился вопрос об определении количества объявленных акций банка. Количество объявленных акций определено в 30 млрд штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.



Собранием утверждены изменения в устав банка.

Банк «Ак Барс» утвердил стратегию развития на 2017—2021 годы Совет директоров татарстанского банка «Ак Барс» утвердил его стратегию развития на 2017—2021 годы. Ее основные моменты приводятся в сообщении кредитной организации.