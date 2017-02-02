Спад в российской экономике в декабре 2016 года составил 0,2% после роста на 0,5% в ноябре, следует из оперативной ежемесячной оценки ВВП России, подготовленной Внешэкономбанком.

«Показатель ВВП к предыдущему периоду с исключением сезонного и календарного факторов также сократился — на 0,4% против роста на 0,5% в ноябре 2016 года. В целом оценка ВВП в четвертом квартале в годовом выражении показала снижение на 0,1%, оценка годового индекса экономической активности — сокращение на 0,5%», — отмечается в материалах ВЭБа.

В них подчеркивается, что негативное влияние на сезонно выровненную динамику ВВП оказали строительство (минус 4,7%), розничная торговля (минус 2,4%), производство электроэнергии, газа и воды (минус 1,5%), производство продукции сельского хозяйства (минус 5,6%), чистые налоги на продукты и импорт (минус 0,1%). «Сокращение компонент производства добавленной стоимости, составляющих около 40% ВВП, было отчасти скомпенсировано положительной динамикой обрабатывающих отраслей (0,8%), добычи полезных ископаемых (0,6%) и транспорта (0,5%)», — уточняют экономисты.

При этом в IV квартале к предыдущему периоду с исключением сезонной и календарной компоненты ВВП не изменился, «приостановив наметившуюся тенденцию роста в предыдущем квартале».

«Российская экономика уже три квартала подряд показывает положительную или нейтральную динамику ВВП с устраненным сезонным эффектом. Согласно традициям анализа конъюнктуры, это свидетельствует об окончании рецессии и переходе к оживлению. Основными драйверами оживления стали сельское хозяйство, промышленность и рост экспорта. Однако в целом экономический рост еще не стал устойчивым», — комментирует главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.



Согласно предварительной оценке Минэкономразвития, спад ВВП по итогам 2016 года достиг 0,6%. Оценка Росстата более оптимистична — минус 0,2%.

Росстат оценил спад ВВП РФ в 2016 году в 0,2% ВВП России в 2016 году сократился на 0,2%. Такова первая оценка Росстата, которую статистическое ведомство приводит в среду. Объем ВВП России за прошлый год составил в текущих ценах 85 трлн 880,6 млрд рублей.

«На основе новой оперативной месячной статистики мы уменьшили оценку спада ВВП в 2016 году с 0,6% до 0,4—0,5%. Тем не менее первая оценка Росстатом спада ВВП в 2016 году оказалась минус 0,2%, что намного лучше наших оценок и ожиданий большинства экспертов. Годовая динамика части компонент счета производства ВВП не в полной мере соответствует динамике за первые три квартала и месячной статистике по отгрузке. Это касается обрабатывающих производств и производства электроэнергии, газа и воды. Динамика добавленной стоимости госуправления, образования, здравоохранения и финансовой деятельности также оказалась выше, чем можно было ожидать, исходя из отчетных данных по трем кварталам 2016 года. Возможно, Росстат стал по-другому учитывать эти сектора, поскольку мы видели, что они были также пересмотрены вверх в 2014—2015 годах», — рассуждает Клепач. По его словам, «только актуализация квартальных данных Росстатом даст более ясную экономическую картину новой оценки 2014—2016 годов».