Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:04 мск просел на 49 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 59,64 рубля. Курс евро понизился на 29 копеек, остановившись на отметке 64,4725 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 60,2 рубля, минимальный — 59,39. Всего за торговый день совершены 38 975 сделок на 4 млрд 87 млн 489 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 64,845 рубля, минимальный — 64,2425. Всего за торговый день совершены 4 077 сделок на 256 млн 289 тыс. евро.