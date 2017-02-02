Потери России и Венгрии от санкций серьезно отразились на товарообороте между странами, урон экономикам составил 6,5 млрд долларов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.



«Я с грустью говорю, что, несмотря на все наши усилия, к сожалению, в товарообороте между нашими странами мы многое потеряли. Причины вне нас. Это 6,5 миллиарда долларов — это урон, который был нанесен нашим экономикам», — сказал Орбан.

Он отметил, что антироссийская политика в последние годы, к сожалению, стала модной. «И именно в этих условиях нам пришлось защищать свои экономические контакты», — добавил он.