Министерство финансов США смягчило санкции против Федеральной службы безопасности.



Согласно распоряжению, опубликованному на сайте ведомства, отныне разрешены «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые были ранее запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Офис Министерства финансов США по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control) выдал генеральную лицензию №1 (General License №1, GL1), «разрешающую некоторые виды операций с Федеральной службой безопасности».

«GL1 разрешает определенные операции с ФСБ, которые необходимы и обычно свойственны для запросов определенных лицензий и разрешений на импорт, распространение или использование определенных продуктов в сфере информационных технологий на территории Российской Федерации, а также операций, необходимых и обычно свойственных для соблюдения норм и правил, администрируемых, а также определенных действий или расследований, связанных с ФСБ», — сказано в материалах Минфина США.