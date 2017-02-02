Прокуратура Москвы направила в суд дело подпольных банкиров, заработавших на незаконных финансовых операциях более 21 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Обвинительное заключение утверждено в отношении шестерых участников организованной группы — жителей Москвы и Московской области в возрасте от 33 до 60 лет: Сергея Захарикова, Натальи Каретниковой, Елены Кокленовой, Эльвиры Денисовой, Оксаны Альтшуллер и Павла Данилина. Следственными органами они обвиняются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, указанные лица объединились в организованную преступную группу «в целях совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации». Руководство группой, как следует из сообщения, осуществлял председатель правления одного из коммерческих банков Сергей Захариков.

В релизе правоохранителей банк не назван, но известно, что Захариков занимал должность предправления Мострансбанка. У данного кредитного учреждения 5 мая 2016 года была отозвана лицензия, а 28 июня оно было признано несостоятельным (банкротом).

По данным прокуратуры, «участники группы осуществляли незаконные переводы и обналичивание денежных средств с использованием реквизитов подконтрольных им фиктивных юридических лиц с извлечением дохода в виде процентов».

В общей сложности за период с 2012 по 2015 год в результате незаконных банковских операций сообщники обналичили свыше 140 млн рублей. При этом непосредственно члены организованной группы получили доход в виде комиссии на сумму более 21 млн рублей.

Деятельность нелегальных финансистов была пресечена в июне 2015 года в ходе оперативных мероприятий.

Уголовное дело направлено в Савеловский районный суд Москвы. В отношении Захарикова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



Ранее также сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов направило в МВД заявление о совершении руководством Мострансбанка хищения и растраты средств вкладчиков в особо крупном размере. Предполагаемым организатором хищения агентство называет Сергея Захарикова.