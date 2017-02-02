Агентство по страхованию вкладов оспаривает в судебном порядке сделки Финпромбанка на 642,558 млн рублей и 4,705 млн долларов. Соответствующие иски были поданы на этой неделе в Арбитражный суд Москвы, сообщается на сайте АСВ.

В частности, оспариваются операции по досрочному погашению физическими лицами 13 сентября 2016 года собственных векселей банка на общую сумму около 227,847 млн рублей и более 2,054 млн долларов, а также по досрочному погашению физическими лицами 14 сентября 2016-го векселей банка на 414,711 млн рублей и 2,651 млн долларов. АСВ просит суд признать эти сделки недействительными и применить последствия их недействительности.

Напомним, лицензия у Финпромбанка была отозвана 19 сентября 2016 года, а в конце октября банк был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ. «Дыра» в балансе Финпромбанка оценивается в 23,6 млрд рублей.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 25 октября 2017 года.