В Мордовии была пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба МВД РФ.



По имеющимся оперативным сведениям, участники указанной группы осуществляли незаконные банковские операции с использованием расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций.

После зачисления средств на контролируемые счета производились транзитные перечисления либо выдача наличных денежных средств клиенту.

Согласно предварительным подсчетам, в результате осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, участники организованной группы произвели банковские операции без регистрации и без специального разрешения (лицензии). Размер нелегального дохода злоумышленников превысил 15 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.