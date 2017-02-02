Биржевой курс доллара в четверг опустился ниже 59 рублей, тем самым обновив минимум к рублю с начала 2017 года.



По состоянию на 20:31 курс доллара расчетами «завтра» снижался на 1,1825 рубля, до 58,95 рубля. Курс евро при этом падал на 1,1275 рубля, до 63,6325 рубля. Таковы данные торгов на Московской бирже.

«Рубль в четверг следует за нефтью и дорожает в парах с иностранными валютами. Утром еще не было заметно следов присутствия Минфина, но ко второй половине дня кто-то из институциональных игроков все-таки вышел на площадку. Это могут быть и хедж-фонды. Предположительно, только завтра ведомство сообщит о времени и лимитах покупок валюты, по крайней мере об этом говорят в кулуарах биржи. Завтра же пройдет очередное заседание ЦБ РФ, которое, скорее всего, оставит все на прежних местах, а значит, рубль сохранит нейтралитет», — отмечает старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.