Федеральная антимонопольная служба России привлекла компанию «МТС» к административной ответственности за рекламу с недостоверной информацией о стоимости комплекта оборудования для получения услуг «Спутникового ТВ МТС». Такая реклама вводила потребителей в заблуждение и нарушала закон «О рекламе», следует из сообщения ФАС.

Как установили сотрудники антимонопольного органа, комплект оборудования для просмотра «Спутникового ТВ МТС» предоставлялся за плату, что противоречило условиям акции, объявленным в рекламе.



Компании надлежит выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей в соответствии со статьей 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.