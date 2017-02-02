Временно исполняющим обязанности президента банка «Глобэкс» стал Валерий Овсянников.



Как следует из материалов банка, в должность Овсянников вступил с 1 февраля, его кандидатура была согласована ЦБ 30 января.

Валерий Овсянников с 2007 по 2012 год работал генеральным директором Банка ВТБ (Армения), с 2012 по 2016 год — замдиректора проектного офиса функционального блока «Международные операции и финансовые институты» Сбербанка. Был с 2013 по 2016 год президентом — председателем правления Сбербанка (Сербия). С 2016 по конец января 2017 года трудился советником президента банка «Глобэкс».