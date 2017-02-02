Временно исполняющим обязанности президента банка «Глобэкс» стал Валерий Овсянников.
Как следует из материалов банка, в должность Овсянников вступил с 1 февраля, его кандидатура была согласована ЦБ 30 января.
Валерий Овсянников с 2007 по 2012 год работал генеральным директором Банка ВТБ (Армения), с 2012 по 2016 год — замдиректора проектного офиса функционального блока «Международные операции и финансовые институты» Сбербанка. Был с 2013 по 2016 год президентом — председателем правления Сбербанка (Сербия). С 2016 по конец января 2017 года трудился советником президента банка «Глобэкс».
АО «КБ «Глобэкс» — крупный московский банк, входящий в группу Внешэкономбанка. ВЭБу принадлежит 99,99% акций банка «Глобэкс». Ключевые направления деятельности в настоящее время — кредитование коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг. Основные источники ресурсов — средства юридических и физических лиц, а также привлеченные межбанковские кредиты. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже банка «Глобэкс» рыночному инвестору.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 206,82 млрд рублей (41-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,45 млрд, кредитный портфель — 123,07 млрд, обязательства перед населением — 56,50 млрд.