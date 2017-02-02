Правление Российского союза автостраховщиков (РСА) одобрило проект изменений в правила профессиональной деятельности, которые касаются санкций в отношении страховых компаний в случае отказа в оформлении электронных полисов ОСАГО. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.



«Союз вместе с представителями страховщиков провел работу, в результате были предложены составы нарушений и санкции. Правление их поддержало и предложит рассмотреть президиуму РСА на заседании 9 февраля», — сказал он.

По его словам, предлагается ввести несколько составов нарушений при заключении договоров ОСАГО в электронном виде.

«Мы постарались максимально дифференцировать наказания, чтобы под штрафы не подпадали компании, добросовестно продающие полисы», — отметил Юргенс.

Первый состав нарушений предусматривает наказание за непродажу е-полиса ОСАГО на сайте страховой компании, в которую клиент обратился за заключением электронного договора ОСАГО. Жесткость наказания будет зависеть от отношения количества жалоб к количеству заключенных электронных полисов по конкретной компании по сравнению с соответствующими рыночными показателями.

Компаниям за непродажу на их сайте будет грозить предупреждение или штрафы, максимальное значение которых составит 200 тыс. рублей.

«Кроме того, в настоящее время в системе продаж электронных полисов работает система замещения страховщика, когда в случае технических проблем у компании происходит перенаправление клиента на сайт другого страховщика. Эта система правомерна, это не является нарушением. Но если страховщик, к которому перенаправлен клиент, не заключил с ним договор, то тогда он подпадет под штраф. Это вторая санкция со штрафом в размере 50 тысяч рублей за каждый незаключенный договор, которая будет налагаться на основании жалобы клиента», — сообщил Юргенс.