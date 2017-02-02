В прокуратуру Красногвардейского района Санкт-Петербурга поступили обращения граждан по поводу нарушения их прав коллекторами при использовании персональных данных самих заявителей, их родственников и знакомых.



В ходе проведенной проверки прокуратура установила, что ООО «Константа» в нарушение требований ФЗ «О персональных данных» в отсутствие согласия граждан осуществляло обработку их персональных данных для напоминания о долге заемщиков.

В июле 2016 года прокуратура района в адрес руководителя общества внесла представление об устранении нарушений законодательства о персональных данных.

Однако организация не согласилась с представлением и обжаловала его в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга, заявив, что в анкете-заявлении информация о контактных лицах заемщиков не позволяет идентифицировать субъекта персональных данных.

В октябре 2016 года решением Красногвардейского районного суда обществу отказано в удовлетворении административного иска об обжаловании представления прокуратуры. Санкт-Петербургский городской суд 30 января 2017 года решение суда первой инстанции оставил без изменения, а апелляционную жалобу ООО «Константа» — без удовлетворения.

В настоящее время ООО «Константа» рассмотрело представление прокурора, незаконная обработка персональных данных прекращена, они уничтожены, генеральный директор организации привлечен к дисциплинарной ответственности.