Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новые кандидатуры в совет директоров «Газпрома», сообщает пресс-служба Кабмина.



В частности, в списке значатся девять человек, восемь из которых уже были в составе совета директоров. Вместо бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева внесена кандидатура министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В ночь на 15 ноября 2016 года СКР сообщил о задержании Улюкаева с поличным при получении взятки в размере 2 млн долларов. Деньги экс-министр получил за выданную МЭР положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести акции «Башнефти». Решением суда Улюкаев был отправлен под домашний арест. Президент РФ Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.