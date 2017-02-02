Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решений о смягчении санкционных режимов, в том числе в отношении России.



«Я ничего не смягчал», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов об ослаблении антироссийских санкций.

Ранее санкционное подразделение Министерства финансов США опубликовало документ, который свидетельствует о том, что американские власти изменили санкционный режим в отношении ФСБ.



Согласно лицензии, за определенными исключениями впредь разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Как утверждал в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, речь идет об уточнении действия уже введенных ограничений. «Это нормальная практика: уточнить действие санкций в определенных сферах после того, как они были ранее введены», — пояснил он.