Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу, 3 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Совет директоров отмечает, что динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. При этом замедление темпа роста потребительских цен отчасти обусловлено влиянием временных факторов. Планируемое проведение Минфином России операций по покупке/продаже иностранной валюты на валютном рынке в рамках применения переходного бюджетного правила не создаст существенных инфляционных рисков при сохранении Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики», — отмечается в пресс-релизе.

В ЦБ ожидают, что инфляция замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 года «и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем».

«С учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился», — подчеркивается в сообщении.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 марта.



Эксперты ожидали, что Центральный банк России снизит ключевую ставку, чтобы противодействовать чрезмерному укреплению рубля. По их мнению, рынок ожидал снижения ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов. Незапланированное снижение может расцениваться как мера регуляторного противодействия чрезмерному укреплению рубля, отмечали опрошенные Банки.ру аналитики.



Напомним, в 2016 году Центробанк дважды снижал ключевую ставку — в июне и сентябре. В сообщении ЦБ по итогам декабрьского заседания совета директоров по вопросам денежно-кредитной политики сообщалось, что «по мере закрепления тенденции к устойчивому снижению темпа роста потребительских цен Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года». При этом глава ЦБ уточняла, что снижение ключевой ставки более вероятно во II квартале 2017 года, чем в I квартале.