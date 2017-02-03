Агентство по страхованию вкладов с 6 февраля начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Тальменка-Банка. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.



Согласно полученному агентством реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,13 млрд рублей могут обратиться порядка 1,7 тыс. вкладчиков, в том числе около 220 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 20,1 млн рублей.

Страховое возмещение будет выплачиваться в шести субъектах РФ, в том числе в Алтайском крае за выплатой страховки на сумму около 340,6 млн рублей могут обратиться порядка 600 вкладчиков, в Москве и Московской области на сумму около 368,5 млн рублей — порядка 460 вкладчиков, в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе на сумму около 277,3 млн рублей могут обратиться порядка 460 вкладчиков.

«Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через ПАО «Ак Барс», АО «Россельхозбанк» и РНКБ Банк (ПАО), действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов, с 6 февраля 2017 года по 6 февраля 2018 года. C 7 февраля 2018 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно», — говорится в релизе.