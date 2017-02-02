Риски недостижения цели по инфляции 4% в конце 2017 года сохраняются при снижении инфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

«Риски того, что инфляция в 2017 году не достигнет целевого уровня 4%, сохраняются при снижении инфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Инерция инфляционных ожиданий и уменьшение склонности к сбережению домашних хозяйств могут помешать закреплению инфляции на траектории, ведущей к цели, после прекращения действия временных факторов», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор также отмечает, что внешнеполитическая и внешнеэкономическая неопределенность остается на высоком уровне, что может оказать негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий позволит ограничить инфляционные риски, в том числе краткосрочные риски в связи с началом покупок Минфином России иностранной валюты на валютном рынке.

ЦБ сохраняет прогноз по инфляции 4% в конце 2017 года, отмечая, что годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с прогнозом. Отчасти это обусловлено влиянием временных факторов — динамикой курса рубля и хорошим урожаем прошлого года. В декабре продолжилось замедление роста цен по всем основным группам товаров и услуг, а также снижение показателей месячной инфляции с исключением сезонности. Существенно замедлилась инфляция на рынке непродовольственных товаров. По оценке на 30 января, годовые темпы прироста потребительских цен сократились до 5,1% с 5,4% по итогам 2016 года.

«Дезинфляционное влияние внутреннего спроса сохраняется. Домашние хозяйства продолжают придерживаться сберегательной модели поведения, хотя потребительские настроения населения улучшились. Динамика потребительского кредитования не несет инфляционных рисков. По прогнозу Банка России, с учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовая инфляция замедлится до целевого уровня 4% в конце 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем», — отмечается в пресс-релизе ЦБ.