Проведение Минфином РФ покупок/продаж иностранной валюты на валютном рынке будет содействовать снижению зависимости российской экономики, в том числе денежно-кредитных условий и динамики инфляции, от колебаний цен на нефть. Об этом говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу, 3 февраля.



«В среднесрочной перспективе использование бюджетного правила будет способствовать обеспечению макроэкономической стабильности и более предсказуемой и устойчивой динамике процентных ставок в экономике», — отмечают в ЦБ.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 10% Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу, 3 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Ранее сообщалось, что Минфин начнет операции по купле-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в размере дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. «Это решение также позволит обеспечить эквивалентность объема операций на валютном рынке величине отклонения фактического объема использования (пополнения) средств суверенных фондов (Резервный фонд и Фонд национального благосостояния) от предусмотренного законом о бюджете в 2017 году. Таким образом, проведение операций на валютном рынке будет иметь в целом нейтральное влияние на состояние денежного рынка», — уточняли в Минфине.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты установлен на уровне 6,3 млрд рублей.