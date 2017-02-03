Восстановление экономической активности в 2016 году происходило несколько быстрее, чем ожидал Банк России. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.



«Восстановление экономической активности в 2016 году происходило несколько быстрее, чем ожидал Банк России, при среднегодовой цене на нефть, близкой к предпосылкам базового сценария. По оценкам Банка России, во втором полугодии 2016 года темпы прироста ВВП в квартальном выражении вышли в положительную область, в первом квартале текущего года положительная динамика сохранится», — считает ЦБ.

Регулятор также отметил продолжение роста промышленного производства, в том числе за счет импортозамещения, и расширение несырьевого экспорта по некоторым позициям. «Постепенно восстанавливается инвестиционная активность. Безработица остается на стабильном невысоком уровне. Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям при появлении признаков дефицита кадров в отдельных сегментах. Вместе с тем сохраняется неоднородность процессов оживления экономической активности по отраслям и регионам», — заявили в Центробанке.

По оценкам ЦБ, наблюдающийся годовой рост реальной заработной платы будет способствовать постепенному повышению потребительской активности. Это не создаст дополнительного проинфляционного давления в условиях увеличения предложения товаров и услуг.

«По итогам 2017 года ожидается положительный прирост ВВП, однако темпы экономического роста будут невысокими. Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимы структурные преобразования и время», — подчеркивает Центральный банк.