Потенциал снижения Банком России ключевой ставки в первом полугодии 2017 года уменьшился с учетом изменения внешних и внутренних условий. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Напомним, в 2016 году Центробанк дважды снижал ключевую ставку: в июне и сентябре. В сообщении ЦБ по итогам декабрьского заседания совета директоров по вопросам денежно-кредитной политики говорилось, что «по мере закрепления тенденции к устойчивому снижению темпа роста потребительских цен Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года». При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточняла, что снижение ключевой ставки более вероятно во II квартале 2017 года, чем в I квартале.



В пятницу, 3 февраля, ЦБ принял решение оставить ключевую ставку на уровне 10%.