Банк России получил право инициировать блокировку мошеннических ресурсов сети Интернет, относящихся к сфере финансовых рынков и национальной платежной системе, в домене .su. Соответствующее соглашение заключено с Фондом развития Интернета — уполномоченным органом, осуществляющим управление доменом .su, сообщили в Центробанке.

Там напомнили, что ранее подобное соглашение было заключено между Банком России и Координационным центром национального домена сети Интернет — администратором национальных доменов верхнего уровня .рф и .ru.

«Таким образом, Банк России получил статус компетентной организации по отношению ко всем доменам российского сегмента сети Интернет: .ru, .su и .рф. Это позволит эффективнее выявлять и блокировать с помощью регистраторов доменных имен сайты, используемые для фишинга, несанкционированного доступа в информационные системы третьих лиц, распространения и управления вредоносными программами (управление бот-сетью), — подчеркивается в релизе регулятора. — Новые полномочия помогут Банку России защитить персональные данные и деньги граждан от посягательств со стороны кибермошенников, снизить репутационные риски организаций кредитно-финансовой сферы».



О случаях неподобающего использования доменного имени в национальной платежной системе и сфере финансовых рынков предлагается сообщать в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (FinCERT) по электронной почте: fincert@cbr.ru или телефону: +7 (495) 772-70-90.