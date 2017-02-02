Страховые компании столкнутся с дефицитом тарифов по ОСАГО уже во втором полугодии текущего года: полис может приносить более 40% убытка, свидетельствуют данные ежегодного актуарного мониторинга Российского союза автостраховщиков (РСА), с которым ознакомились «Ведомости».

Даже если ЦБ, Минфин и страховщики решат проблему недобросовестных автоюристов, страховые случаи не участятся, а средняя выплата будет расти на уровне инфляции, то во втором полугодии 2017 года — первом полугодии 2018 года страховщики будут недополучать 26,2% стоимости каждого полиса, рассказывает Евгений Яненко, замдиректора Независимого актуарного информационно-аналитического центра (НААЦ), проведшего анализ.

Это, по его словам, оптимистичный сценарий. Если ситуация не изменится, дефицит компаний от каждого полиса составит 43,2%. Есть еще промежуточный сценарий: рост средней выплаты по ОСАГО стабилизируется, но страховые случаи участятся — тогда убыток составит 35,4%. Если же частота и средний убыток продолжат расти в соответствии с текущими тенденциями, а мошенничество распространится на другие регионы, расчетный средний тариф превысит действующий на 64%, приводит критический сценарий НААЦа президент РСА Игорь Юргенс.

В последние годы были увеличены максимальные выплаты по ОСАГО (при возмещении вреда имуществу — со 120 тыс. до 400 тыс. рублей, в случае ущерба жизни и здоровью — со 160 тыс. до 500 тыс. рублей), а выплата стала рассчитываться не на один страховой случай, а на одного потерпевшего, напоминает Яненко.

Убыточность ОСАГО, действительно, растет, признает представитель ЦБ, но сильно различается в зависимости от региона, поэтому регулятор не спешит с выводами о том, что тарифа не хватит всем. «Надеемся, что совместными усилиями законодателей, регулятора, правоохранительных органов и местных властей нам удастся переломить существующие тенденции и нормализовать работу системы ОСАГО без повышения тарифов», — подчеркивает он: приоритет натурального возмещения должен снизить привлекательность ОСАГО для недобросовестных автоюристов и корректировка тарифов сейчас не является приоритетом для ЦБ.