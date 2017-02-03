Операционный офис «Астраханский» банка «Российский Капитал» открылся по новому адресу: город Астрахань, ул. Савушкина, д. 25, литер А.

«Переезд офиса был проведен в рамках программы реорганизации сети. У нового офиса более удобная локация, помещение соответствует всем последним банковским требованиям: здесь выделены зоны обслуживания физических и юридических лиц», — говорится в релизе.

Обслуживание физлиц осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 (без перерыва), в субботу — с 10:00 до 16:00 (без перерыва), воскресенье — выходной день.

Обслуживание юрлиц осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (без перерыва); суббота и воскресенье — выходные дни.