Операционный офис «Астраханский» банка «Российский Капитал» открылся по новому адресу: город Астрахань, ул. Савушкина, д. 25, литер А.
«Переезд офиса был проведен в рамках программы реорганизации сети. У нового офиса более удобная локация, помещение соответствует всем последним банковским требованиям: здесь выделены зоны обслуживания физических и юридических лиц», — говорится в релизе.
Обслуживание физлиц осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 (без перерыва), в субботу — с 10:00 до 16:00 (без перерыва), воскресенье — выходной день.
Обслуживание юрлиц осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (без перерыва); суббота и воскресенье — выходные дни.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 320,16 млрд рублей (29-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,28 млрд, кредитный портфель — 156,00 млрд, обязательства перед населением — 131,64 млрд.