Чистая прибыль Московского Кредитного Банка по итогам 2016 года составила 2,7 млрд рублей (в 2015 году — 125 млн рублей). Таковы предварительные финансовые итоги финучреждения по РСБУ.



«Увеличение чистой прибыли связано с увеличением процентных доходов, комиссионных доходов, а также ряда статей операционных доходов», — говорится в релизе.

Чистые процентные доходы (до вычета резервов) увеличились на 31% и составили 40,4 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы повысились до 8,4 млрд рублей, что выше аналогичного показателя 2015 года на 9%.

Прирост кредитного портфеля Московского Кредитного Банка до вычета резервов под обесценение составил 30,3%, и на 1 января 2017 года его совокупный объем достиг 1,1 трлн рублей.

Средства клиентов снизились за прошлый год на 21,4% до 775,6 млрд рублей, преимущественно за счет сокращения объема средств корпоративных клиентов (уменьшение на 32,5% до 532,2 млрд рублей). Средства розничных клиентов выросли на 22,8% до 243,3 млрд рублей.

Совокупные активы Московского Кредитного Банка по состоянию на 1 января 2017 года составили 1,4 трлн рублей, увеличившись за год на 16,6%, или 196,3 млрд рублей.