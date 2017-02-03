Чистая прибыль Московского Кредитного Банка по итогам 2016 года составила 2,7 млрд рублей (в 2015 году — 125 млн рублей). Таковы предварительные финансовые итоги финучреждения по РСБУ.
«Увеличение чистой прибыли связано с увеличением процентных доходов, комиссионных доходов, а также ряда статей операционных доходов», — говорится в релизе.
Чистые процентные доходы (до вычета резервов) увеличились на 31% и составили 40,4 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы повысились до 8,4 млрд рублей, что выше аналогичного показателя 2015 года на 9%.
Прирост кредитного портфеля Московского Кредитного Банка до вычета резервов под обесценение составил 30,3%, и на 1 января 2017 года его совокупный объем достиг 1,1 трлн рублей.
Средства клиентов снизились за прошлый год на 21,4% до 775,6 млрд рублей, преимущественно за счет сокращения объема средств корпоративных клиентов (уменьшение на 32,5% до 532,2 млрд рублей). Средства розничных клиентов выросли на 22,8% до 243,3 млрд рублей.
Совокупные активы Московского Кредитного Банка по состоянию на 1 января 2017 года составили 1,4 трлн рублей, увеличившись за год на 16,6%, или 196,3 млрд рублей.
ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 23.06.2016 года) мажоритарным акционером банка выступает Роман Авдеев с долей в 56,8%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующего в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития» — 8,69%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 6,93%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед» мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис — 2,3%, ПАО страховая компания «Росгосстрах» — 1,32%, ОАО «Капитал Страхование» — 0,58%, оставшиеся 14% акций банка принадлежит прочим миноритарным акционерам.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 1 454,78 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 141,18 млрд, кредитный портфель — 1 084,57 млрд, обязательства перед населением — 242,69 млрд.