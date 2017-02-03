Совет директоров Банка России на заседании 3 февраля принял решение оставить на текущем уровне ставки по всем специализированным инструментам рефинансирования. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Так, ставки кредитования под залог облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных проектов и включенных в ломбардный список ЦБ, под залог прав требования по кредитам на финансирование инвестпроектов, под залог прав требования по кредитам, обеспеченным страховкой ЭКСАР (Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций), а также под залог прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям, остались на уровне 9% годовых.

Ставка кредитования под залог прав требования по целевым кредитам, предоставляемым МСП Банком кредитным или микрофинансовым организациям на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также кредитования под поручительство АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» сохранена на уровне 6,5% годовых.

Процентная ставка по кредитам ЦБ, которые обеспечены закладными, выданными в рамках программы «Военная ипотека», по-прежнему равна 10% годовых.



ЦБ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых.