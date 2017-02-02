В России запустили православный мессенджер «Правжизнь Telegram», сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Приложение позволяет обмениваться быстрыми сообщениями, а также пересылать фото, аудио- и видеозаписи, различные файлы.



«Для священнослужителей «Правжизнь Telegram» будет полезен целым рядом возможностей. С его помощью они смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтеров, собирать пожертвования», — говорится в релизе.

Как отмечается, пользователи смогут познакомиться друг с другом, найти новых друзей или знакомых, обмениваться новостями, советами, услугами, оказывать молитвенную и иную помощь другим верующим. Также при помощи приложения пользователи смогут следить за событиями жизни избранного ими храма или монастыря.

Приложение «Правжизнь Telegram» создано на платформе мессенджера Telegram, поддерживает восемь языков общения. Ранее в Telegram открылся информационный канал пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.