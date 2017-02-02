Слабый рост экономики и устойчивый рубль будут способствовать сохранению низкой инфляции и откроют Центробанку РФ возможности по дальнейшему снижению ставки. Такое мнение высказали порталу Банки.ру эксперты, комментируя сегодняшнее решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 10%.

«Мы полагаем, что к концу 2017 года ключевая ставка снизится до 8,5—9%. Данная оценка складывается из нашей оценки инфляции (4,5% к концу года): мы ожидаем, что на фоне благоприятной внешней конъюнктуры интервенции Минфина лишь будут препятствовать укреплению рубля на фоне растущей нефти, но не смогут спровоцировать его резкое ослабление. Соответственно, слабый рост экономики и устойчивый рубль будут способствовать сохранению низкой инфляции и откроют ЦБ возможности по дальнейшему снижению ставки», — говорит заместитель директора центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Наталия Шилова.

Эксперт также добавляет, что решение о сохранении ключевой ставки ЦБ на фоне начала операций Минфина по покупке валюты было ожидаемым.

Минфин установил ежедневный объем покупки валюты на уровне 6,3 млрд рублей​​ Минфин установил ежедневный объем покупки иностранной валюты на уровне 6,3 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ряд аналитиков сходятся во мнении, что на следующем заседании в марте ЦБ вернется к снижению ставки на фоне рекордно низкой инфляции.

«Мы видим вероятность, что уже на следующем заседании в марте ЦБ вернется к снижению ставки, однако решения Минфина по введению бюджетного правила могут вынудить ЦБ удерживать ставки высокими более длительное время», — отмечают в Бинбанке.

По мнению главы Ассоциации региональных банков России Анатолия Аксакова, решение ЦБ о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне в 10% годовых является слишком осторожным в текущих экономических условиях.

По его оценке, сейчас есть все возможности для того, чтобы ЦБ РФ снижал ключевую ставку, причем более решительно, чем это делалось до сих пор. Снижение ставки позволило бы не только простимулировать кредитование экономики, но и поддержать определенную стабильность на валютном рынке, избежать слишком резкого укрепления рубля, которое работает против роста промышленного производства, считает Аксаков.

Эксперты обращают внимание на то, что тон заявления ЦБ стал существенно жестче: регулятор отметил, что перспективы снижения ставок в первом полугодии снизились.

«Потенциал снижения Банком России ключевой ставки в первом полугодии 2017 года уменьшился с учетом изменения внешних и внутренних условий», — говорится на официальном сайте регулятора.

Напомним, в 2016 году Центробанк дважды снижал ключевую ставку — в июне и сентябре. В сообщении ЦБ по итогам декабрьского заседания совета директоров по вопросам денежно-кредитной политики сообщалось, что «по мере закрепления тенденции к устойчивому снижению темпа роста потребительских цен Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года». При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточняла, что снижение ключевой ставки более вероятно во II квартале 2017 года, чем в I квартале.

