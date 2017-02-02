Сотрудники столичной полиции пресекли мошенничество с использованием судебных исполнительных листов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте МВД.

«Сотрудники главного следственного управления и управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке СОБР Росгвардии России по Москве пресекли противоправную деятельность 30-летнего жителя Московской области, связанную с использованием судебных решений», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что мужчина в период с 2015 года по ноябрь 2016-го реализовывал бланки оригиналов исполнительных листов через Интернет. Впоследствии покупатели вносили в указанные исполнительные листы фиктивные данные и представляли их в различные банки для взыскания денежных средств по гражданским искам.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружены и изъяты бланки исполнительных листов, банковские карты, на которые покупатели перечисляли денежные средства, личный компьютер, с помощью которого осуществлялась переписка с заинтересованными гражданами, 148 почтовых квитанций об отправке судебных исполнительных листов в различные регионы РФ.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и предъявлено обвинение.

Сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности, а также лиц, приобретавших бланки исполнительных листов, отмечается в релизе МВД.

Накануне в ведомстве сообщили о другом уголовном деле, связанном с попытками хищения средств с банковских счетов по фиктивным судебным решениям, при этом в данном случае поддельными были и бланки документов.

Фигуранты вели деятельность, находясь в Свердловской области. «В результате оперативно-разыскных и специальных технических мероприятий сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали подозреваемых в мошенничестве с поддельными бланками судебных решений. Злоумышленники пытались незаконно получить деньги со счетов клиентов 26 банков», — сообщила Ирина Волк.

Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался житель Новоуральска. Мужчина был задержан у себя дома. В его жилище были обнаружены и изъяты вещественные доказательства: компьютер, поддельные печати и штампы судов, офисная техника, на которой изготавливались подделки.

При изучении данных с жесткого диска компьютера подозреваемого полицейским удалось выявить информацию еще о 50 дополнительных эпизодах противоправной деятельности. Также оперативники и следователи установили и задержали одного из двух сообщников фигуранта — жителя Екатеринбурга. Розыск еще одного соучастника продолжается.

В ходе следствия выяснилось, что организатор противоправной схемы получил доступ к сведениям об остатках на лицевых счетах граждан в различных банках. Далее он самостоятельно изготавливал судебные решения, подделывая печати.

Обвиняемый разослал поддельные исполнительные листы 26 кредитным организациям в 18 субъектах РФ. В каждом документе содержались требования списать со счета «должника» определенную сумму в пользу указанного получателя. Размер требований составлял от 100 тыс. до 400 тыс. рублей, следует из сообщения правоохранителей. Для перевода денег злоумышленник открыл счет в одном из банков Екатеринбурга.



Расследование уголовного дела окончено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.