Банк России в апреле 2016 года — январе 2017-го продал облигации федеральных займов (ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 144,106 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регулятора.

«За тот же период были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной стоимостью 39,618 млрд рублей. Кроме того, в январе 2017 года в результате неисполнения кредитными организациями обязательств по операциям рефинансирования в собственный портфель Банка России поступили ОФЗ общей номинальной стоимостью 0,189 млрд рублей», — говорится в релизе.



Продажа Центробанком ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанной с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, продажа ОФЗ может способствовать увеличению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных ценных бумаг.