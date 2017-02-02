Банк «Енисей», который добивается признания недействительным предписания ЦБ, получил в суде первый отказ по делу. Арбитражный суд Красноярского края на этой неделе отказал в удовлетворении ходатайства банка о принятии обеспечительных мер, сообщает в пятницу красноярский портал «Финансист».

СМИ: в банке «Енисей» введен запрет на ряд операций В красноярском банке «Енисей» введен запрет на операции по счетам клиентов, сообщают местные СМИ со ссылкой на зампредседателя правления банка Ирину Антипину.



Как напоминает интернет-издание, 25 января Банк России в лице отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления выдал предписание АКБ «Енисей». В частности, регулятор предписал банку реклассифицировать права требования к заемщикам, приобретенные в декабре, а также ввел ограничение на шесть месяцев на осуществление банком ряда банковских операций. Уже на следующий день, 26 января, банк «Енисей» подал в Арбитражный суд Красноярского края исковое заявление о признании недействительным данного предписания.



В суде решили, что доводы заявителя о возможности негативных имущественных последствий из-за непринятия испрашиваемой им обеспечительной меры на период до рассмотрения спора по существу основаны на предположениях и документально не подтверждены. «Предписание направлено на обеспечение интересов третьих лиц — вкладчиков и кредиторов банка, в финансовой деятельности которого выявлены нарушения. Следовательно, приостановление действия такого предписания без достаточных оснований, напротив, повлечет возникновение риска нарушения интересов таких третьих лиц», — отмечено в определении краевого арбитража. Таким образом, суд пришел к выводу, что заявление банка «Енисей» о принятии обеспечительных мер не подлежит удовлетворению. Следующее заседание суда назначено на 28 февраля.

​Источник: банк «Енисей» отключен от системы БЭСП Красноярский банк «Енисей» отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на банковском рынке, знакомый с ситуацией.

