Банк «Енисей», который добивается признания недействительным предписания ЦБ, получил в суде первый отказ по делу. Арбитражный суд Красноярского края на этой неделе отказал в удовлетворении ходатайства банка о принятии обеспечительных мер, сообщает в пятницу красноярский портал «Финансист».
В красноярском банке «Енисей» введен запрет на операции по счетам клиентов, сообщают местные СМИ со ссылкой на зампредседателя правления банка Ирину Антипину.
Как напоминает интернет-издание, 25 января Банк России в лице отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления выдал предписание АКБ «Енисей». В частности, регулятор предписал банку реклассифицировать права требования к заемщикам, приобретенные в декабре, а также ввел ограничение на шесть месяцев на осуществление банком ряда банковских операций. Уже на следующий день, 26 января, банк «Енисей» подал в Арбитражный суд Красноярского края исковое заявление о признании недействительным данного предписания.
В суде решили, что доводы заявителя о возможности негативных имущественных последствий из-за непринятия испрашиваемой им обеспечительной меры на период до рассмотрения спора по существу основаны на предположениях и документально не подтверждены. «Предписание направлено на обеспечение интересов третьих лиц — вкладчиков и кредиторов банка, в финансовой деятельности которого выявлены нарушения. Следовательно, приостановление действия такого предписания без достаточных оснований, напротив, повлечет возникновение риска нарушения интересов таких третьих лиц», — отмечено в определении краевого арбитража. Таким образом, суд пришел к выводу, что заявление банка «Енисей» о принятии обеспечительных мер не подлежит удовлетворению. Следующее заседание суда назначено на 28 февраля.
Красноярский банк «Енисей» отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на банковском рынке, знакомый с ситуацией.
На текущий момент конечными бенефициарами кредитной организации являются Геннадий Витько, Анна Панова, Анна Кириллова (по 10,01%), Андрей Брежнев (9,99%), Екатерина Пономарева (9,96%), председатель совета директоров Иван Озеров (9,38%), Алексей Мосевнин (9,10%), Егор Сокоренко (9,01%); Василий Шмыков и Евгений Федосов совместно владеют 8,97% акций общества, Сергей Васильев — 5%, Геннадий Лаунер — 2%, Наталья Коробейникова — 1,91%, Константин и Елена Бейрит — по 1,5%. На миноритариев приходится 1,64%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 8,34 млрд рублей (238-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,88 млрд, кредитный портфель — 2,18 млрд, обязательства перед населением — 3,20 млрд.