Компания «Ингосстрах» одержала победу в открытом запросе предложений на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (каско) автопарка ФГБУ «Государственный академический Большой театр России».

По итогам конкурса был заключен договор на страхование 36 автомобилей театра от рисков угона, гибели (утраты) или повреждения транспортных средств, в том числе из-за ДТП, пожара, действия животных и противоправных действий. Автомобили застрахованы на год — с 1 января по 31 декабря 2017 года.



Общая страховая сумма по договору составляет 32,2 млн рублей.

Помимо «Ингосстраха» в конкурсе принимали участие «СОГАЗ» и «РЕСО-Гарантия». Начальная цена контракта — 3 млн 222 тыс. 131 рубль.

«Ингосстрах» побеждал в аналогичных тендерах и в предыдущие годы: в декабре 2014 года он выиграл у ВСК, в 2015-м второй участник — ЗАО «Московская акционерная страховая компания» — оказался не допущен к конкурсу.

Имущество Большого театра во время гастрольных поездок ранее страховал «Росгосстрах».

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru

