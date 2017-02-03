Компания «Ингосстрах» одержала победу в открытом запросе предложений на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (каско) автопарка ФГБУ «Государственный академический Большой театр России».
По итогам конкурса был заключен договор на страхование 36 автомобилей театра от рисков угона, гибели (утраты) или повреждения транспортных средств, в том числе из-за ДТП, пожара, действия животных и противоправных действий. Автомобили застрахованы на год — с 1 января по 31 декабря 2017 года.
Общая страховая сумма по договору составляет 32,2 млн рублей.
Помимо «Ингосстраха» в конкурсе принимали участие «СОГАЗ» и «РЕСО-Гарантия». Начальная цена контракта — 3 млн 222 тыс. 131 рубль.
«Ингосстрах» побеждал в аналогичных тендерах и в предыдущие годы: в декабре 2014 года он выиграл у ВСК, в 2015-м второй участник — ЗАО «Московская акционерная страховая компания» — оказался не допущен к конкурсу.
Имущество Большого театра во время гастрольных поездок ранее страховал «Росгосстрах».
Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru
СПАО «Ингосстрах» – крупная универсальная страховая компания с развитой региональной сетью, зарегистрированная в Москве, основной участник группы «Ингосстрах». Компания занимает лидирующие позиции на российском страховом рынке, с 2004 по 2014 год стабильно удерживала место в тройке крупнейших страховщиков и перестраховщиков России. По итогам 2015 года компания заняла четвертое место по сборам на рынке прямого страхования (73,57 млрд рублей) и второе – по объему собранных перестраховочных премий (5,91 млрд рублей). В страховом портфеле компании в 2015 году основными составляющими являлись: каско (38,22%), ОСАГО (21,04%), имущественное страхование юридических лиц (13,04%) и ДМС (10,97%). Филиалы и представительства компании представлены в 77 регионах РФ. Головной офис компании расположен в Москве.